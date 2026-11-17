PAMEKASAN, RadarMadura.id – Ketimpangan data anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mendapat sorotan.

Perbedaan nilai yang tercatat dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) dengan pengakuan pihak dinkes mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), alokasi belanja ATK dinkes dalam SIRUP tercatat mencapai Rp 918.354.501.

Advertisement Anggaran tersebut tersebar dalam 153 paket pengadaan dengan nilai bervariasi. Pagu tertinggi mencapai Rp 113.967.000, sedangkan terendah Rp 2.890.

Namun, Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin menyampaikan angka yang jauh berbeda.

Dia menyatakan, pengadaan ATK pada 2026 hanya terdiri atas 13 paket dengan total anggaran Rp 33.456.500 yang bersumber dari 76 subkegiatan.

Advertisement Perbedaan tersebut menyisakan selisih sekitar Rp 884,89 juta.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian data perencanaan pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP dengan penjelasan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan.

Aktivis Forum Masyarakat Peduli Antikorupsi dan Sosial (Formaasi) Pamekasan Iklal Iljas Husain meminta aparat penegak hukum (APH) memeriksa kewajaran alokasi anggaran tersebut.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengungkap penyebab ketimpangan data sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan. ”Sebab tidak wajar, sangat besar,” ungkapnya.