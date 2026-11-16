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Pamekasan

Habiskan Dana Setengah Miliar, Anggaran Perdin Dinkes Selama 10 Bulan

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Penulis: Hera Marylia
Ilustrasi grafis dibantu AI
Ilustrasi grafis dibantu AI

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PAMEKASAN, RadarMadura.id Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mengalokasikan anggaran perjalanan dinas (perdin) mencapai miliaran.

Dana yang diserap hingga Selasa (10/11), mencapai Rp 534 juta lebih. Dinkes menyebut bahwa serapan tersebut di bawah 50 persen dari pagu.

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin mengatakan, total pagu anggaran perdin sebesar Rp 1,73 miliar.

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Dia memerinci anggaran tersebut terdiri atas perdin luar kota sebesar Rp 1,04 miliar dan perjalanan dalam kota Rp 688 juta lebih. Selain itu, perjalanan dinas paket meeting Rp 5,3 juta.

Anggaran itu tersebar dalam 20 subkegiatan. Jika dipersentase, serapan anggaran yakni setara 30,83 persen dari pagu (selengkapnya lihat grafis).

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Saifudin tidak menjawab saat ditanya terkait perbedaan pagu yang tercatat di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) dengan yang dipegang dinkes.

Dia mengeklaim, penyusunan anggaran perjalanan dinas telah melalui pengkajian dan penyaringan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, anggaran tersebut diprioritaskan untuk menunjang pelayanan esensial masyarakat.

”Tidak bersifat formalitas, melainkan diprioritaskan pada program-program esensial pelayanan masyarakat,” ungkap Saifudin.

Menurutnya, program yang menjadi prioritas antara lain rujukan penyakit menular atau kejadian luar biasa (KLB) dan pengawasan obat dan makanan.

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Editor : Hera Marylia
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