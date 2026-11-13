Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Anggaran ATK Jomplang, Data SIRUP Tertulis Rp 918 Juta, Dinkes Pamekasan Klaim Rp 33 Juta

H
Penulis: Hera Marylia
Grafis dibantu Meta AI
Grafis dibantu Meta AI

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) Dinkes Pamekasan menunjukkan perbedaan mencolok.

Berdasarkan data sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), alokasi belanja ATK tercatat mencapai Rp 918,35 juta. Namun, dinkes mengeklaim hanya Rp 33,45 juta.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pengadaan ATK dinkes tercatat dalam 153 paket dengan nilai beragam.

Advertisement

Pagu tertinggi mencapai Rp 113.967.000, sedangkan terendah Rp 2.890. Jika diakumulasi, total anggaran yang tercantum dalam SIRUP mencapai Rp 918.354.501.

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin membantah besarnya alokasi tersebut.

Baca Juga: Sewa Kendaraan Dianggarkan Puluhan Juta, Dinsos Pamekasan, Berdalih Mobil Operasional Tidak Tangguh

Advertisement

”Pengadaan ATK dinas kesehatan tahun 2026 sebanyak 13 paket dengan alokasi anggaran Rp 33.456.500 dari 76 subkegiatan,” katanya.

Saifudin juga membantah penggunaan anggaran ATK mengabaikan prinsip efisiensi.

Dia menegaskan, alokasi belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing program. 

”Alokasi tersebut (Rp 33,4 juta, Red) telah disesuaikan dengan kebutuhan riil dan tingkat urgensi masing-masing bidang dan kegiatan,” tegasnya.

Menurut dia, pihaknya melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan realisasi anggaran.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Perdin Dinkes Kuras Anggaran Rp 2,1 Miliar, Kadinkes Irit Bicara

Perdin Dinkes Kuras Anggaran Rp 2,1 Miliar, Kadinkes Irit Bicara

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili tetap mengingatkan dinkes agar tetap memperhatikan tingkat kewajaran setiap alokasi anggaran yang dikeluarkan.

Dinkes Pamekasan Habiskan Ratusan Juta, Biaya Sewa Gedung Pertemuan Setahun

Dinkes Pamekasan Habiskan Ratusan Juta, Biaya Sewa Gedung Pertemuan Setahun

Kebutuhan tempat pertemuan dialokasikan berulang melalui puluhan paket kegiatan dengan spesifikasi durasi dan kapasitas yang relatif terbatas

Abaikan Efisiensi Anggaran, Belanja ATK Dinkes Pamekasan Hampir Rp 1 Miliar

Abaikan Efisiensi Anggaran, Belanja ATK Dinkes Pamekasan Hampir Rp 1 Miliar

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin belum memberikan penjelasan detail terkait urgensi dan penggunaan anggaran jumbo tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer