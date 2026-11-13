Anggaran ATK Jomplang, Data SIRUP Tertulis Rp 918 Juta, Dinkes Pamekasan Klaim Rp 33 Juta

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) Dinkes Pamekasan menunjukkan perbedaan mencolok.

Berdasarkan data sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), alokasi belanja ATK tercatat mencapai Rp 918,35 juta. Namun, dinkes mengeklaim hanya Rp 33,45 juta.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pengadaan ATK dinkes tercatat dalam 153 paket dengan nilai beragam.

Advertisement Pagu tertinggi mencapai Rp 113.967.000, sedangkan terendah Rp 2.890. Jika diakumulasi, total anggaran yang tercantum dalam SIRUP mencapai Rp 918.354.501.

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin membantah besarnya alokasi tersebut.

Advertisement ”Pengadaan ATK dinas kesehatan tahun 2026 sebanyak 13 paket dengan alokasi anggaran Rp 33.456.500 dari 76 subkegiatan,” katanya.

Saifudin juga membantah penggunaan anggaran ATK mengabaikan prinsip efisiensi.

Dia menegaskan, alokasi belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing program.

”Alokasi tersebut (Rp 33,4 juta, Red) telah disesuaikan dengan kebutuhan riil dan tingkat urgensi masing-masing bidang dan kegiatan,” tegasnya.

Menurut dia, pihaknya melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan realisasi anggaran.