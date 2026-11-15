Anggaran Sewa Gedung Membengkak, Dewan Minta Dinkes Maksimalkan Gedung Milik Pemerintah

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran belanja sewa gedung untuk kegiatan pertemuan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan membengkak.

Dari semula Rp 373,5 juta, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp 529 juta dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2026. Artinya, terdapat penambahan sebesar Rp 155,5 juta.

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin menyatakan, anggaran lebih dari setengah miliar rupiah tersebut tersebar dalam 41 subkegiatan (lihat grafis).

Advertisement Dia mengeklaim, penggunaan gedung maupun hotel untuk kegiatan tertentu bukan berarti mengabaikan kebijakan efisiensi.

Menurutnya, efisiensi tetap harus berjalan tanpa menghambat pelayanan publik maupun pembinaan teknis.

Advertisement ”Kebijakan efisiensi tidak berarti menghentikan seluruh kegiatan pelayanan publik atau pembinaan teknis, melainkan memastikan anggaran tepat sasaran dan memberikan output yang optimal,” terangnya.

Saifudin menyebutkan, salah satu pertimbangan menyewa fasilitas eksternal adalah kebutuhan ruang dengan kapasitas lebih besar.

Sejumlah kegiatan melibatkan peserta lintas sektor, kader posyandu, tenaga kesehatan dari 21 puskesmas, hingga masyarakat umum.

Penggunaan fasilitas eksternal juga dinilai mendukung efektivitas program, terutama untuk kegiatan bimbingan teknis, lokakarya akreditasi fasilitas kesehatan, dan forum konsultasi publik.

Ruang yang representatif dinilai penting agar materi dapat terserap dengan baik.