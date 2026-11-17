PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran belanja cenderamata di Dinas Perikanan Pamekasan terbilang besar. Nilai untuk kegiatan buah tangan itu mencapai Rp 22.130.500.

Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fata menyebut, pengeluaran tersebut menunjang sejumlah program perikanan.

Dia menjelaskan, anggaran itu melekat pada satu subkegiatan dengan dua perincian kegiatan.

Advertisement ”Yakni, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan diversifikasi olahan hasil perikanan. Dalam program itu, kami menggelar kunjungan siswa TK/PAUD ke Balai Benih Ikan (BBI),” sambungnya.

Fata menegaskan, kegiatan itu dikemas melalui inovasi diskan Cika Dewi atau Cinta Ikan dengan Eduwisata.

Tujuannya, mengenalkan ikan kepada anak-anak sejak usia dini.

Advertisement Selain itu, dinas perikanan memanfaatkan kegiatan posyandu untuk pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis protein ikan bagi balita.

Pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

”Untuk Gemarikan, kami melakukan kunjungan sekolah TK/PAUD ke BBI. Kami juga memanfaatkan aktivitas posyandu untuk pemenuhan makanan tambahan protein ikan bagi balita,” jelasnya.

Perincian lainnya berupa kegiatan diversifikasi olahan hasil perikanan bagi kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar).