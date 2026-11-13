Resep Steam Ikan Kakap yang Lembut dan Tidak Amis, ala Restoran Chinese Food 

RadarMadura.id - Steam ikan kakap menjadi salah satu pilihan hidangan yang menarik bagi pencinta olahan seafood.

Berbeda dengan ikan goreng atau bakar, metode memasak dengan cara dikukus membuat tekstur daging ikan tetap lembut dan mempertahankan cita rasa alaminya.

Advertisement Hidangan ini juga dikenal memiliki aroma rempah yang khas berkat penggunaan jahe, bawang putih, dan daun bawang.

Tidak heran jika steam ikan kakap sering dijumpai sebagai menu andalan di restoran Chinese food maupun sajian keluarga.

Selain menawarkan rasa yang lezat, steam ikan kakap juga bisa menjadi alternatif menu rumahan yang tidak membutuhkan banyak minyak.

Advertisement Proses memasaknya relatif sederhana karena ikan cukup dibersihkan, dibumbui, kemudian dikukus hingga matang.

Rahasia kelezatannya terletak pada pemilihan ikan yang masih segar serta perpaduan saus yang tepat.

Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar, hidangan istimewa ini dapat dibuat sendiri tanpa harus pergi ke restoran.

Bahan-Bahan Steam Ikan Kakap

• 1 ekor ikan kakap segar ukuran sedang, sekitar 500–700 gram.