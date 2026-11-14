Resep Bubur Jawawut Jamur Ikan Asin Hadir dengan Cita Rasa Aroma Sedap yang Menggugah Selera

RadarMadura.id - Bubur selama ini identik dengan olahan beras yang disajikan bersama aneka pelengkap.

Namun, ada alternatif menarik yang bisa dicoba untuk menghadirkan variasi menu sarapan di rumah, yakni bubur jawawut jamur ikan asin.

Advertisement Hidangan ini memadukan tekstur lembut biji jawawut dengan cita rasa gurih dari jamur dan ikan asin.

Kombinasi tersebut menghasilkan sajian hangat yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Jawawut merupakan salah satu jenis serealia yang dapat diolah menjadi berbagai hidangan, termasuk bubur.

Advertisement Biji-bijian berukuran kecil ini memiliki karakteristik yang cocok dimasak hingga teksturnya menjadi lunak.

Pengolahannya juga relatif sederhana sehingga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mencoba variasi makanan berbahan serealia.

Dengan tambahan jamur dan ikan asin, bubur jawawut memiliki karakter rasa yang lebih kaya.

Jamur memberikan sentuhan rasa gurih sekaligus tekstur yang berbeda dalam setiap suapan.