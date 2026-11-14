Resep Sate Lilit Gluten Free Khas Bali Bebas Tepung Terigu dengan Daging Ikan dan Kelapa Parut

RadarMadura.id - Sate lilit merupakan salah satu kuliner tradisional Bali yang dikenal melalui bentuk penyajiannya yang berbeda dari kebanyakan sate di Indonesia.

Jika sate pada umumnya menggunakan potongan daging yang ditusuk, hidangan ini dibuat dari adonan daging cincang yang dililitkan pada batang serai atau tusuk sate pipih.

Advertisement Perpaduan ikan, kelapa parut, santan, dan aneka rempah menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma yang khas.

Menariknya, sate lilit juga bisa diolah menjadi hidangan gluten free tanpa harus menggunakan tepung terigu.

Resep sate lilit gluten free cocok menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengurangi konsumsi bahan mengandung gluten.

Advertisement Bahan utama seperti ikan tenggiri segar dapat dipadukan dengan kelapa parut dan bumbu tradisional untuk menghasilkan adonan yang menyatu.

Penggunaan tepung terigu sebenarnya tidak wajib dalam pembuatan sate lilit karena tekstur adonan dapat dibantu oleh komposisi bahan dan proses pengolahannya.

Namun, pemilihan bahan tambahan tetap perlu diperhatikan agar tidak mengandung gluten tersembunyi.

Selain menawarkan rasa yang khas, hidangan ini juga cukup fleksibel untuk dibuat menggunakan peralatan dapur sederhana.