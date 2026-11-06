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Pamekasan

Tingkatkan Kompetensi Menulis Siswa, SMPN 1 Pasean Gelar Pelatihan Jurnalistik

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Penulis: Hera Marylia
DISAMBUT BAIK: Wakil Kepala SMPN 1 Pasean Muslik memberikan arahan dalam pelatihan jurnalistik, Selasa (3/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
DISAMBUT BAIK: Wakil Kepala SMPN 1 Pasean Muslik memberikan arahan dalam pelatihan jurnalistik, Selasa (3/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – SMPN 1 Pasean terus mendorong peningkatan kemampuan menulis siswa.

Di antaranya melalui pelatihan jurnalistik yang bekerja sama dengan bersama Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Siswa antusias mengikuti kegiatan yang digelar Selasa (3/11). 

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Keterampilan menulis dinilai sangat penting dimiliki oleh siswa.

Hal itu juga menjadi bekal bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan menuangkan gagasan. 

Karena itu, dalam pelatihan tersebut, siswa diberi pemahaman dasar tentang cara menggali informasi, menyusun berita, dan menyampaikan fakta.

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Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Jamil mengatakan, pelatihan jurnalistik membuka kesempatan bagi siswa untuk menambah kompetensi di luar pembelajaran reguler.

Keterampilan tersebut juga dapat melatih keberanian, ketelitian, dan kemampuan berpikir kritis.

KOMPAK: Narasumber dan peserta pelatihan jurnalistik SMPN 1 Pasean berfoto bersama usai kegiatan pelatihan, Selasa (3/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
KOMPAK: Narasumber dan peserta pelatihan jurnalistik SMPN 1 Pasean berfoto bersama usai kegiatan pelatihan, Selasa (3/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

”Siswa perlu memiliki keterampilan tambahan yang bisa dikembangkan sejak sekolah. Jurnalistik menjadi salah satu ruang untuk melatih kemampuan menulis sekaligus membangun keberanian dalam menyampaikan gagasan,” katanya.

Wakil Kepala SMPN 1 Pasean Muslik menyambut baik pelatihan tersebut.

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Editor : Hera Marylia
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