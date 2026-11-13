Asah Kemampuan Menulis Siswa, SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan Gelar Pelatihan Jurnalistik

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Upaya memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah terus dilakukan.

Kali ini SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan, Pamekasan, menggelar pelatihan jurnalistik bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Madura, Kamis (12/11).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan menulis sekaligus mengenal dunia jurnalistik.

Advertisement Peserta tidak hanya dibekali teori jurnalistik, tetapi juga praktik langsung wawancara dan penulisan berita.

Kepala SMPN 1 Pegantenan Galina Istiqhfarini, M.Pd menilai pelatihan jurnalistik penting dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa.

Sebab, keterampilan menulis tidak bisa dilepaskan dari kemampuan membaca, memahami informasi, dan menyampaikan gagasan secara sistematis.

Advertisement SERIUS: Siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan menyimak materi pelatihan jurnalistik dengan saksama Kamis (12/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

”Terlebih, kemampuan jurnalistik dapat menjadi sarana bagi siswa untuk menuangkan ide serta mendokumentasikan berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah,” ungkap Galina.

Plt Kepala SMPN 2 Pegantenan Achmad Amirullah, S.Pd., M.Pd menegaskan, pelatihan jurnalistik menjadi pengalaman baru yang bermanfaat bagi peserta didik.

Selain meningkatkan keterampilan menulis, siswa juga diajak teliti menerima informasi, hingga memahami pentingnya menyampaikan fakta.