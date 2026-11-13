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Pamekasan

Asah Kemampuan Menulis Siswa, SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan Gelar Pelatihan Jurnalistik

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Penulis: Hera Marylia
GENERASI EMAS: Siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan berfoto bersama usai mengikuti pelatihan jurnalistik Kamis (12/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
GENERASI EMAS: Siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan berfoto bersama usai mengikuti pelatihan jurnalistik Kamis (12/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Upaya memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah terus dilakukan.

Kali ini SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan, Pamekasan, menggelar pelatihan jurnalistik bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Madura, Kamis (12/11).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan menulis sekaligus mengenal dunia jurnalistik.

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Peserta tidak hanya dibekali teori jurnalistik, tetapi juga praktik langsung wawancara dan penulisan berita.

Kepala SMPN 1 Pegantenan Galina Istiqhfarini, M.Pd menilai pelatihan jurnalistik penting dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa.

Sebab, keterampilan menulis tidak bisa dilepaskan dari kemampuan membaca, memahami informasi, dan menyampaikan gagasan secara sistematis.

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SERIUS: Siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan menyimak materi pelatihan jurnalistik dengan saksama Kamis (12/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
SERIUS: Siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan menyimak materi pelatihan jurnalistik dengan saksama Kamis (12/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

”Terlebih, kemampuan jurnalistik dapat menjadi sarana bagi siswa untuk menuangkan ide serta mendokumentasikan berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah,” ungkap Galina.

Plt Kepala SMPN 2 Pegantenan Achmad Amirullah, S.Pd., M.Pd menegaskan, pelatihan jurnalistik menjadi pengalaman baru yang bermanfaat bagi peserta didik.

Selain meningkatkan keterampilan menulis, siswa juga diajak teliti menerima informasi, hingga memahami pentingnya menyampaikan fakta.

”Siswa diharapkan dapat mempraktikkan keterampilan jurnalistik melalui karya tulis sederhana, majalah dinding, maupun publikasi kegiatan sekolah,” pungkasnya. (lil/han)

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Editor : Hera Marylia
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