Asah Kemampuan Menulis Siswa, SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan Gelar Pelatihan Jurnalistik
PAMEKASAN, RadarMadura.id – Upaya memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah terus dilakukan.
Kali ini SMPN 1 dan SMPN 2 Pegantenan, Pamekasan, menggelar pelatihan jurnalistik bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Madura, Kamis (12/11).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan menulis sekaligus mengenal dunia jurnalistik.
Peserta tidak hanya dibekali teori jurnalistik, tetapi juga praktik langsung wawancara dan penulisan berita.
Kepala SMPN 1 Pegantenan Galina Istiqhfarini, M.Pd menilai pelatihan jurnalistik penting dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa.
Sebab, keterampilan menulis tidak bisa dilepaskan dari kemampuan membaca, memahami informasi, dan menyampaikan gagasan secara sistematis.
”Terlebih, kemampuan jurnalistik dapat menjadi sarana bagi siswa untuk menuangkan ide serta mendokumentasikan berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah,” ungkap Galina.
Plt Kepala SMPN 2 Pegantenan Achmad Amirullah, S.Pd., M.Pd menegaskan, pelatihan jurnalistik menjadi pengalaman baru yang bermanfaat bagi peserta didik.
Selain meningkatkan keterampilan menulis, siswa juga diajak teliti menerima informasi, hingga memahami pentingnya menyampaikan fakta.
”Siswa diharapkan dapat mempraktikkan keterampilan jurnalistik melalui karya tulis sederhana, majalah dinding, maupun publikasi kegiatan sekolah,” pungkasnya. (lil/han)
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