BRI Peduli Ajak Jurnalis Bertani di Kota, Kenalkan Program Urban Farming BRInita

BANDUNG, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui BRI Peduli mengajak jurnalis dari berbagai daerah mengenal praktik pertanian perkotaan (urban farming) berbasis komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang mengoptimalkan lahan terbatas untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui rangkaian Inaugurasi BRI Fellowship Journalism 2026, Jumat (30/10), sebanyak 35 jurnalis diajak terlibat langsung dalam aktivitas pertanian bersama masyarakat di BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar RW 03, Kota Bandung. Mereka mengikuti berbagai tahapan kegiatan, mulai dari menyemai, menanam, merawat tanaman, hingga memanen hasil budi daya.

BRInita merupakan inisiatif BRI Peduli sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memanfaatkan lahan di kawasan padat permukiman. Program ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan.

Advertisement BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar menjadi salah satu contoh pengelolaan urban farming berbasis komunitas yang dikembangkan bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat. Di atas lahan sepanjang sekitar 60 meter dan lebar 5 meter, masyarakat membudidayakan beragam tanaman sayuran, buah-buahan, serta tanaman herbal dan rempah.

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Jenis sayuran dan umbi yang ditanam antara lain pakcoy, kangkung, bayam, tomat, brokoli, dan ubi jalar. Sementara itu, tanaman buah meliputi jeruk, jambu, sawo, lengkeng, belimbing, dan pisang, serta tanaman herbal seperti pandan, serai, kunyit, jahe, dan lidah buaya.

Advertisement Hasil budi daya tersebut dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian hasil panen juga mendukung kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Posyandu dan warga lanjut usia (lansia).

Pengembangan BRInita turut didukung penguatan sarana budi daya dari BRI Peduli. Pada 2025, BRI menyalurkan 16 jenis bantuan untuk kebutuhan pengelolaan kebun, media tanam, pembibitan, hingga pengembangan vertical garden.

Dukungan tersebut kembali diperluas pada 2026 melalui penyediaan 28 jenis sarana dan perlengkapan. Bantuan mencakup kebutuhan budi daya, pengelolaan sampah, serta pengembangan pertanian terpadu melalui metode budi daya ikan dalam ember (budikdamber) dan pemeliharaan ikan lele.

Lurah Pajajaran Paridin mengapresiasi dukungan BRI dalam mengembangkan kegiatan pertanian perkotaan di wilayahnya. Menurutnya, pemanfaatan lahan kosong melalui urban farming menjadi langkah produktif untuk meningkatkan manfaat ruang yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal.

“Urban farming menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan lahan kosong agar lebih produktif. Kami sangat senang karena manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi pangan, tetapi juga dapat membuka peluang tambahan penghasilan dan usaha sekaligus memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Kami berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus berlanjut serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.