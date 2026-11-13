Karateka Muda Pamekasan Bawa Pulang Empat Medali Popda

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Atlet taekwondo Pamekasan yang bertanding pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 menunjukkan hasil yang positif. Dari delapan atlet yang diturunkan pada Senin-Selasa (9-10/11), empat di antaranya berhasil meraih satu emas, dua perak, dan satu perunggu.

Medali emas diraih Zavier Hayfa Adam pada kategori U-45 kilogram putra. Dua medali perak disumbangkan Adnin Rakhmat Baskoro dan Sekar Ayu Davina Oktavia melalui nomor Recognize Poomsae putra dan putri.

Sementara itu, Sulaiman Thohir menyumbangkan medali perunggu pada kategori U-63 kilogram putra. Keberhasilan empat atlet tersebut menjadi tambahan motivasi bagi atlet lain untuk terus meningkatkan kemampuan.

Advertisement Pelatih Taekwondo Indonesia (TI) Pamekasan Agus Ido Ruslan mengapresiasi perjuangan atlet yang telah membawa pulang empat medali. Menurut dia, hasil tersebut menjadi gambaran positif dari proses pembinaan yang dilakukan selama ini.

”Alhamdulillah, kami bersyukur atas pencapaian ini. Hasil ini patut kita banggakan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi,” ujarnya.

Agus menyampaikan, prestasi tersebut tidak lepas dari kerja keras atlet, dedikasi pelatih, dan dukungan orang tua. Menurut dia, keberhasilan pembinaan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Advertisement Dia berharap, potensi atlet muda Pamekasan terus berkembang. Setiap pertandingan harus dijadikan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan, mental, dan kepercayaan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.