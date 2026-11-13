Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Karateka Muda Pamekasan Bawa Pulang Empat Medali Popda

A
Penulis: Amin Bashiri
BERTARUNG: Atlet TI Pamekasan Zavier Hayfa Adam (biru) bertanding di Popda XV Jawa Timur
BERTARUNG: Atlet TI Pamekasan Zavier Hayfa Adam (biru) bertanding di Popda XV Jawa Timur

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Atlet taekwondo Pamekasan yang bertanding pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 menunjukkan hasil yang positif. Dari delapan atlet yang diturunkan pada Senin-Selasa (9-10/11), empat di antaranya berhasil meraih satu emas, dua perak, dan satu perunggu.

Medali emas diraih Zavier Hayfa Adam pada kategori U-45 kilogram putra. Dua medali perak disumbangkan Adnin Rakhmat Baskoro dan Sekar Ayu Davina Oktavia melalui nomor Recognize Poomsae putra dan putri.

Sementara itu, Sulaiman Thohir menyumbangkan medali perunggu pada kategori U-63 kilogram putra. Keberhasilan empat atlet tersebut menjadi tambahan motivasi bagi atlet lain untuk terus meningkatkan kemampuan.

Advertisement

Pelatih Taekwondo Indonesia (TI) Pamekasan Agus Ido Ruslan mengapresiasi perjuangan atlet yang telah membawa pulang empat medali. Menurut dia, hasil tersebut menjadi gambaran positif dari proses pembinaan yang dilakukan selama ini.

”Alhamdulillah, kami bersyukur atas pencapaian ini. Hasil ini patut kita banggakan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi,” ujarnya.

Agus menyampaikan, prestasi tersebut tidak lepas dari kerja keras atlet, dedikasi pelatih, dan dukungan orang tua. Menurut dia, keberhasilan pembinaan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Advertisement

Dia berharap, potensi atlet muda Pamekasan terus berkembang. Setiap pertandingan harus dijadikan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan, mental, dan kepercayaan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.

”Kami berharap capaian ini tidak membuat atlet cepat berpuas diri. Sebaliknya, harus menjadi motivasi untuk terus berlatih, berbenah, dan meningkatkan prestasi pada ajang berikutnya,” tegasnya. (afg/bil)

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

MMA Pamekasan Amankan Tiga Medali, Dua Atlet Masih Berpeluang Tambah Koleksi Medali

MMA Pamekasan Amankan Tiga Medali, Dua Atlet Masih Berpeluang Tambah Koleksi Medali

medali perak diraih Inez Quinta Destyaningrum. Sementara dua medali perunggu disumbangkan Rifaatul Kamilah Arif dan Lely Saskiya.

Ganda Putra Petanque Sumenep Persembahkan Perak

Ganda Putra Petanque Sumenep Persembahkan Perak

Ketua Harian Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Sumenep Taufik Rahman bersyukur atas torehan prestasi atletnya.

Bangkalan Bertengger di Posisi Keenam di Ajang Popda XV 2026

Bangkalan Bertengger di Posisi Keenam di Ajang Popda XV 2026

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far turun menyaksikan langsung perjuangan para patriot muda Kota Dzikir dan Salawat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer