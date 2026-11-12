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Sportainment

MMA Pamekasan Amankan Tiga Medali, Dua Atlet Masih Berpeluang Tambah Koleksi Medali

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Penulis: Amin Bashiri
BERSEMANGAT: Petarung Pamekasan (jersei merah) berada di atas ring dalam Popda XV Jawa Timur di Ngawi, Selasa (10/11).
BERSEMANGAT: Petarung Pamekasan (jersei merah) berada di atas ring dalam Popda XV Jawa Timur di Ngawi, Selasa (10/11).

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NGAWI, Jawa Pos Radar Madura – Atlet MMA Pamekasan mulai menunjukkan taji di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur (Jatim) 2026. Mereka berhasil mengamankan tiga medali dari kejuaraan antarpelajar se-Jatim.

Capaian tersebut menjadi modal positif bagi kontingen Pamekasan. Tiga medali itu terdiri atas satu perak dan dua perunggu.

Pelatih IBCA-MMA Pamekasan Abisibah menyampaikan, medali perak diraih Inez Quinta Destyaningrum. Sementara dua medali perunggu disumbangkan Rifaatul Kamilah Arif dan Lely Saskiya.

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Menurut dia, perjuangan atlet Pamekasan belum berakhir. Sebab, masih ada dua atlet yang dijadwalkan tampil di partai final.

”Alhamdulillah, sejauh ini sudah ada tiga medali yang berhasil diamankan. Kami masih memiliki dua atlet yang bertanding di final,” ujarnya.

    Abisibah berharap dua atlet tersebut mampu memberikan hasil terbaik. Peluang menambah koleksi medali masih terbuka, sekaligus menjadi kesempatan bagi MMA Pamekasan untuk memperkuat prestasi di Popda XV Jatim 2026.

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Dia juga berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi atlet untuk terus berkembang. Terutama dalam meningkatkan kemampuan dan menjaga konsistensi saat menghadapi kompetisi berikutnya. (afg/jup)

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Editor : Amin Bashiri
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