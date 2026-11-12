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Pamekasan

Korban Diperiksa Lagi, Dorong Polisi Segera Tuntaskan Kasus Investasi Bodong

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Penulis: Amin Bashiri
BERI KETERANGAN: Penasihat hukum pelapor dugaan investasi bodong Muhtar Hanafi bersama Mansurrowi berada di Polres Pamekasan, Senin (9/11).
BERI KETERANGAN: Penasihat hukum pelapor dugaan investasi bodong Muhtar Hanafi bersama Mansurrowi berada di Polres Pamekasan, Senin (9/11).

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penanganan kasus dugaan investasi bodong yang menyeret pengusaha seblak berinisial EDS terus didalami. Salah satu korban kembali dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Pamekasan, Senin (9/11). Pemeriksaan itu berlangsung dengan didampingi penasihat hukum pelapor, Muhtar Hanafi.

”Korban kembali dimintai keterangan oleh penyidik beberapa hari lalu. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan. Kami berharap proses penyidikan ini segera dituntaskan,” kata Muhtar Hanafi.

Muhtar berharap penanganan perkara berjalan serius hingga memberikan kepastian hukum bagi para korban. Dia juga menginginkan pihak yang dilaporkan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban.

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Pengacara berkacamata itu mendampingi 13 korban yang telah melaporkan EDS ke polisi. Sementara itu, jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 290 orang.

”Harapan kami, para korban mendapatkan kepastian hukum. Pihak yang dilaporkan juga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Para korban harus mendapatkan keadilan atas kasus ini,” tegasnya.

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama menyatakan, kasus tersebut tengah ditangani oleh penyidik. Dia memastikan bahwa laporan korban dugaan investasi bodong itu ditangani serius.

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”Kami berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegas perwira pertama (Pama) Polri dengan pangkat satu balok emas di pundaknya itu.

Sekadar diketahui, EDS diduga menawarkan investasi usaha seblak dan emas dengan iming-iming keuntungan 10 hingga 17 persen setiap bulan. Pada awalnya, sejumlah peserta disebut sempat menerima keuntungan, tetapi pembayaran tersendat dan modal tidak kembali.

Polisi mengamankan EDS di wilayah Bojonegoro pada Sabtu (10/10) sekitar pukul 17.00. Penangkapan tersebut dilakukan setelah penyidik menelusuri keberadaan tersangka. Polisi menyebut kerugian dari laporan para korban mencapai sekitar Rp 283 juta. (afg/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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