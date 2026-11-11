PASI Pamekasan Siapkan 8 Atlet untuk Porprov

KOMPAK: Atlet dan pelatih PASI Pamekasan berfoto di SGMRP Pamekasan dalam suatu kegiatan.

PAMEKASAN, RadarMadura.id – PASI Pamekasan menggunakan stadion SGMRP untuk latihan sebelum mengikuti kejuaraan Porprov X Jawa Timur.

Proses latihan atlet terbatas karena harus menyesuaikan dengan jadwal pemanfaatan stadion.

Advertisement Meski demikian, cabang olahraga atletik itu tetap menyiapkan 8–10 atlet untuk bersaing di sejumlah nomor.

Mereka akan turun di estafet putra 4x100 meter, estafet putri 4x400 meter, lompat tinggi, lempar cakram, dan lempar martil.

Pelatih PASI Pamekasan Mohammad Rexci Riawan mengatakan, kualitas atlet yang disiapkan cukup menjanjikan.

Advertisement Sebagian besar merupakan atlet yang pernah merasakan persaingan Porprov Jawa Timur pada tahun sebelumnya.

”Atlet yang kami persiapkan merupakan atlet yang sudah pernah ikut porprov tahun lalu. Dari segi usia juga sudah cukup matang,” kata Rexci pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Namun, persoalan keterbatasan fasilitas belum teratasi. PASI Pamekasan harus mengatur waktu latihan karena penggunaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) bergantian dengan kegiatan lainnya.

Kendati begitu, PASI tidak menurunkan target. Mereka membidik medali dari seluruh nomor yang diikuti, terutama estafet putra 4 x 400 meter yang dinilai memiliki peluang cukup besar.