RSUDMA Tambah Dokter Spesialis THT, Layanan Kesehatan Makin Lengkap

SUMENEP, RadarMadura.id – Kabar baik bagi masyarakat Sumenep. RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambah tenaga medis spesialis.

Kali ini, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut menghadirkan dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

Plt Direktur RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep Erliyati menyampaikan bahwa penambahan tenaga spesialis tersebut merupakan bagian dari upaya rumah sakit dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Advertisement Dia menegaskan, kehadiran dokter spesialis baru diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan terkait gangguan THT.

Dokter spesialis yang bergabung adalah dr Dendy Bahtiar Dwi Angga, Sp.THT, BKL. Dengan tambahan tenaga medis tersebut, layanan spesialis di RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep makin lengkap.

"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menghadirkan tenaga medis yang kompeten. Kehadiran dokter spesialis THT ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih lengkap," jelasnya.

Advertisement Dia menambahkan, penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.

Sebab, ketersediaan dokter spesialis turut menentukan kemudahan masyarakat dalam memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan.

"Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mencari layanan spesialis di luar daerah. Karena itu, kelengkapan tenaga medis terus menjadi perhatian kami," tegasnya.

Dia mengharapkan dengan tambahan tenaga medis tersebut masyarakat dapat memanfaatkan layanan spesialis THT yang telah tersedia di RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep.