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Sampang

Penarikan Retribusi Diduga Tak Sesuai Aturan, Temuan DPRD saat Sidak Pasar Srimangunan

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Penulis: Hera Marylia
SIDAK: Anggota Komisi II DPRD Sampang bersama pegawai diskopindag saat melakukan sidak di Pasar Srimangunan Selasa (10/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)
SIDAK: Anggota Komisi II DPRD Sampang bersama pegawai diskopindag saat melakukan sidak di Pasar Srimangunan Selasa (10/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id – DPRD Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Srimangunan Selasa (10/11).

Hasilnya, wakil rakyat menemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan pasar terbesar di Kota Bahari tersebut.

Antara lain, pemanfaatan akses jalan sebagai kios pedagang. Kemudian, penggunaan lahan parkir sebagai tempat berjualan oleh pedagang.

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Sementara retribusi yang ditarik dari pedagang ditengarai tak masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

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Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan menyatakan, sidak yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hearing bersama mitra kerjanya.

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Yakni, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang.

”Saat rapat kerja (raker) kami menyetujui alokasi anggaran pemeliharaan Pasar Srimangunan Rp 25.080.000,” ujarnya.

Sementara di tahun anggaran 2027, diskopindag kembali mengusulkan anggaran renovasi Pasar Srimangunan. Tujuannya, agar penataan pasar tersebut lebih baik.

Makanya, melalui sidak ini kami ingin memastikan kebutuhan anggaran yang diajukan sesuai kondisi di lapangan, apakah betul sebagaimana yang diinginkan oleh Diskopindag Sampang saat mengajukannya,” imbuhnya.

Berdasarkan sidak yang dilakukan, Pasar Srimangunan memang direnovasi.

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Editor : Hera Marylia
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