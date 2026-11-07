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Pamekasan

Mendaki Bersama, Merawat Ikatan Persaudaraan, Umar dan Ridho Sama-Sama Suka Menikmati Alam Terbuka

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Penulis: Hera Marylia
KOMPAK: Ridho (kiri) dan Umar berfoto di Gunung Bokong, Batu, Jawa Timur, Sabtu (29/8). (UMARUL FARUQ UNTUK JPRM)
KOMPAK: Ridho (kiri) dan Umar berfoto di Gunung Bokong, Batu, Jawa Timur, Sabtu (29/8). (UMARUL FARUQ UNTUK JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Mendaki gunung tak selalu tentang menaklukkan puncak.

Bagi Umarul Faruq, 18, dan Moh. Ridhor Rahman, 21, aktivitas di alam terbuka menjadi cara untuk mempererat ikatan sebagai saudara kandung.

Keduanya pun mulai menekuni hobi mendaki gunung bersama.

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Perjalanan yang menguras tenaga menjadi pengalaman berharga untuk membangun kekompakan sekaligus menikmati waktu bersama di luar rutinitas sehari-hari.

Menurut Umar, mendaki memberikan pengalaman berbeda.

Dia bisa menikmati suasana alam sekaligus merasakan tantangan yang tidak selalu ditemukan dalam aktivitas sehari-hari.

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MEMUKAU: Umar berfoto di Gunung Bokong, Batu, Jawa Timur, Sabtu (29/8). (UMARUL FARUQ UNTUK JPRM)
MEMUKAU: Umar berfoto di Gunung Bokong, Batu, Jawa Timur, Sabtu (29/8). (UMARUL FARUQ UNTUK JPRM)

”Yang membuat aktivitas mendaki menyenangkan bukan hanya saat bisa mengamati pemandangan dari atas gunung. Perjalanan bersama juga menjadi pengalaman yang bisa dikenang,” ujarnya.

Sementara itu, Ridho menyatakan, mendaki bersama adiknya merupakan momen berharga untuk saling menjaga.

Selama perjalanan, kekompakan dibutuhkan agar keduanya bisa menghadapi tantangan dengan tetap mengutamakan keselamatan.

”Kalau berangkat bersama, kami harus saling memperhatikan. Jangan sampai hanya berebut finish di puncak, tetapi melupakan saudara atau kawan,” katanya.

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Editor : Hera Marylia
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