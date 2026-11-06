Pengisian Kepala Sekolah Definitif Molor, Ratusan Sekolah di Pamekasan Dijabat Plt

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengangkatan kepala sekolah definitif di Kabupaten Pamekasan molor. Semula, pengisian jabatan tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026.

Namun hingga awal November, terdapat 126 jabatan kepala sekolah yang masih kosong

Perinciannya, sebanyak 121 jabatan kepala sekolah jenjang sekolah dasar (SD) dan lima jabatan kepala sekolah jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Akibatnya, ratusan sekolah masih dipimpin oleh kepala sekolah berstatus Plt.

Advertisement Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, proses pengangkatan kepala sekolah definitif saat ini memasuki tahap akhir. ”Sudah, ibarat mobil tinggal starter saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengangkatan kepala sekolah tidak melalui mekanisme seleksi jabatan seperti pejabat struktural lainnya.

Sebab, pengangkatan kepala sekolah memiliki regulasi tersendiri yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas).

Advertisement ”Kepala sekolah bukan jabatan, tidak melalui beperjakat, manajemen talenta, dan lain sebagainya,” teranganya.

Sebelumnya, para calon kepala sekolah telah mengikuti tahapan bakal calon kepala sekolah (BCKS).

Mereka hanya perlu mengunggah persyaratan yang dibutuhkan sebelum ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif.

Pengajuan pengangkatan kepala sekolah juga telah dimasukkan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK).