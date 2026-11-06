Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Pengisian Kepala Sekolah Definitif Molor, Ratusan Sekolah di Pamekasan Dijabat Plt

A
Penulis: Amin Bashiri
ANTUSIAS: Murid SMP Negeri 2 Pademawu sedang mengikuti kegiatan jurnalistik, Sabtu (24/10).
ANTUSIAS: Murid SMP Negeri 2 Pademawu sedang mengikuti kegiatan jurnalistik, Sabtu (24/10).

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengangkatan kepala sekolah definitif di Kabupaten Pamekasan molor. Semula, pengisian jabatan tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. 

Namun hingga awal November, terdapat 126 jabatan kepala sekolah yang masih kosong

Perinciannya, sebanyak 121 jabatan kepala sekolah jenjang sekolah dasar (SD) dan lima jabatan kepala sekolah jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Akibatnya, ratusan sekolah masih dipimpin oleh kepala sekolah berstatus Plt.

Advertisement

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, proses pengangkatan kepala sekolah definitif saat ini memasuki tahap akhir. ”Sudah, ibarat mobil tinggal starter saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengangkatan kepala sekolah tidak melalui mekanisme seleksi jabatan seperti pejabat struktural lainnya.

Sebab, pengangkatan kepala sekolah memiliki regulasi tersendiri yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas).

Advertisement

”Kepala sekolah bukan jabatan, tidak melalui beperjakat, manajemen talenta, dan lain sebagainya,” teranganya.

Sebelumnya, para calon kepala sekolah telah mengikuti tahapan bakal calon kepala sekolah (BCKS).

Mereka hanya perlu mengunggah persyaratan yang dibutuhkan sebelum ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif.

Pengajuan pengangkatan kepala sekolah juga telah dimasukkan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK).

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Ratusan Sekolah di Kabupaten Bangkalan Tanpa Kepsek Definitif, Dewan Desak Pengisian Segera Dituntaskan 

Ratusan Sekolah di Kabupaten Bangkalan Tanpa Kepsek Definitif, Dewan Desak Pengisian Segera Dituntaskan 

Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib menyatakan, Kepsek memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pengisian Kepsek Definitif Ditarget Bulan Ini, Dispendik Pamekasan Sebut Tinggal Dua Tahapan

Pengisian Kepsek Definitif Ditarget Bulan Ini, Dispendik Pamekasan Sebut Tinggal Dua Tahapan

Dispendik Pamekasan menargetkan pengisian kepala sekolah yang kosong akan diisi bulan ini

Lima Jabatan Kepala OPD Kabupaten Sumenep Dijabat Plt

Lima Jabatan Kepala OPD Kabupaten Sumenep Dijabat Plt

Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan mengatakan, kekosongan jabatan tersebut disebabkan beberapa faktor. Dua jabatan kosong karena pejabat definitif purnatugas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer