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Pamekasan

DKPP Pamekasan Kelola Program Pengeboran, Anggaran Tembus Rp 1,27 Miliar untuk 13 Paket

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Penulis: Hera Marylia

 


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Ilustrasi anggaran jumbo program pengeboran air mencapai Rp 1,27 miliar.
Ilustrasi anggaran jumbo program pengeboran air mencapai Rp 1,27 miliar.

PAMEKASAN, RadarMadura.idPemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelontorkan dana jumbo untuk program pengeboran air.

Nilainya mencapai Rp 1,27 miliar. Program yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan tersebut dipecah menjadi 13 paket pengeboran.

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Masing-masing titik diproyeksikan dana Rp 97.838.000. Pengerjaannya akan dilakukan menggunakan pipa casing PVC AW berdiameter 4 inci.

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Faridi mengaku telah menggelar hearing bersama DKPP untuk mengevaluasi progres serapan anggaran mitra kerjanya tersebut. Sejumlah kegiatan disebut baru terserap sekitar 30 persen.

Dia meminta sisa waktu yang tersedia dimaksimalkan untuk mempercepat pelaksanaan program. Sebab, tambahan anggaran DKPP Pamekasan mencapai sekitar Rp 30 miliar.

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Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan itu mengingatkan, waktu pelaksanaan paket semakin terbatas. Karena itu, seluruh kegiatan harus segera dieksekusi sesuai jadwal.

”Semoga saja waktunya ini masih nutut. Yang pasti kami, legislatif, akan terus berkoordinasi dan melakukan survei terkait kegiatan DKPP Pamekasan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan besarnya anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Terutama dalam memperkuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian.

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Editor : Hera Marylia
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