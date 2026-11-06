Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Perdin DKPP Pamekasan Telan Dana Ratusan Juta, Biaya Pembelian Tiket Pesawat hingga Penginapan Hotel

H
Penulis: Hera Marylia
Grafis dibantu AI
Grafis dibantu AI

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Keterbatasan anggaran kerap dijadikan dalih oleh pemerintah tidak bisa mengakomodasi program yang diinginkan masyarakat.

Namun di sisi lain, pemerintah cenderung tidak cermat dalam mengalokasikan anggaran.

Buktinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mendapat kucuran dana ratusan juta rupiah untuk kebutuhan perjalanan dinas (perdin).

Advertisement

Anggaran itu diproyeksikan untuk biaya tiket pesawat dan penginapan atau hotel.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, terdapat 25 paket perdin yang melekat di DKPP Pamekasan.

Baca Juga: Xiaomi Siapkan HyperOS 4 Stabil untuk 82 Perangkat Global Cek Daftar Ponsel dan Tablet yang Kebagian

Advertisement

Total anggaran yang disiapkan mencapai mencapai Rp 217.357.000. Besaran untuk satu kali perdin berbeda-beda (lihat grafis).

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi mengatakan, anggaran perdin yang melekat di DKPP itu masih tergolong standar.

Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut memiliki cakupan tanggung jawab luas, mulai dari sektor pertanian, ketahanan pangan hingga peternakan. 

Kendati demikian, Faridi berjanji akan terus mengawasi dan mengevaluasi program DKPP.

Terlebih setelah urusan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dialihkan ke OPD tersebut, sehingga menambah tanggung jawab di sektor pertanian.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Berujung Saling Lapor, Figar Fadlillah Lapor Balik atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Berujung Saling Lapor, Figar Fadlillah Lapor Balik atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Salah seorang pengikut atau jemaah Figar Fadlillah, Soleh, menyampaikan, tidak ada kegiatan yang melenceng ataupun sesat yang dilakukan selama ini. Hanya sebatas salawatan.

Belanja Mamin Tembus Miliaran, Dinkes Pamekasan Alokasikan untuk Jamuan Tamu hingga Posyandu

Belanja Mamin Tembus Miliaran, Dinkes Pamekasan Alokasikan untuk Jamuan Tamu hingga Posyandu

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, anggaran tersebut tersebar dalam 65 paket pengadaan yang dialokasikan untuk sejumlah subkegiatan.

Pelatihan Pegawai Pemkab Pamekasan Telan Anggaran Setengah Miliar Lebih

Pelatihan Pegawai Pemkab Pamekasan Telan Anggaran Setengah Miliar Lebih

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Mohamad Alwi mengeklaim dua kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer