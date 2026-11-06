Perdin DKPP Pamekasan Telan Dana Ratusan Juta, Biaya Pembelian Tiket Pesawat hingga Penginapan Hotel

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Keterbatasan anggaran kerap dijadikan dalih oleh pemerintah tidak bisa mengakomodasi program yang diinginkan masyarakat.

Namun di sisi lain, pemerintah cenderung tidak cermat dalam mengalokasikan anggaran.

Buktinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mendapat kucuran dana ratusan juta rupiah untuk kebutuhan perjalanan dinas (perdin).

Advertisement Anggaran itu diproyeksikan untuk biaya tiket pesawat dan penginapan atau hotel.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, terdapat 25 paket perdin yang melekat di DKPP Pamekasan.

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Advertisement Total anggaran yang disiapkan mencapai mencapai Rp 217.357.000. Besaran untuk satu kali perdin berbeda-beda (lihat grafis).

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi mengatakan, anggaran perdin yang melekat di DKPP itu masih tergolong standar.

Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut memiliki cakupan tanggung jawab luas, mulai dari sektor pertanian, ketahanan pangan hingga peternakan.

Kendati demikian, Faridi berjanji akan terus mengawasi dan mengevaluasi program DKPP.

Terlebih setelah urusan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dialihkan ke OPD tersebut, sehingga menambah tanggung jawab di sektor pertanian.