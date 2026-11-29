SAID Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ikut prihatin, dan berbela sungkawa atas kematian Silva Nur Intania Putri (17), siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang. Peristiwa tragis tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan anak di Indonesia masih membutuhkan pembenahan serius. Almarhumah Silva harus mendapatkan keadilan.

Kematian yang dialami Siva bukan semata persoalan kenakalan remaja. Dibalik tragedi memilukan itu menyimpan setumpuk masalah. Kenakalan remaja, perudungan, dan perilaku menyimpang lainnya cerminan persoalan hilir dari masalah masalah di hulu, yakni masalah struktural dan budaya.

Pendidikan kita hanya berfokus membekali anak sekolah dengan pengetahuan, mengejar target akedemik setinggi tingginya. Tak ada gunanya prestasi akademik tinggi tanpa budi pekerti luhur. Budaya kesopanan, saling mengasihi, dan membantu sama lain terkikis. Banyak sekolah abai atas hal ini demi mengejar peringkat akademik.

Advertisement Bahkan banyak sekolah tidak mengetahui anak didiknya terlibat geng, tawuran, dan mencoba coba zat psikotropika. Celakanya, saat tragedi perudungan terjadi, banyak sekolah justru menutupinya, agar nama baik sekolah tidak tercemar. Harusnya semua sekolah punya protokol baku menangani hal ini.

Saya minta semua kepala daerah, terutama dari PDI Perjuangan untuk memastikan sekolah sekolah di daerahnya antisipatif terhadap berbagai tindakan menyimpang; terlibat geng remaja, perudungan, psikotropika, dan kegiatan menyimpang lainnya.

Sekolah harus menjadi tempat aman, menjadi tempat anak anak mengembangkan diri, bukan hanya soal akademik, tetapi juga budi pekerti luhur. Kepala daerah dari PDI Perjuangan harus memastikan hal itu terwujud

Advertisement Saya juga berharap setiap keluarga untuk memberi perhatian pada anak anaknya. Bapak dan Ibu di keluarga harus bisa jadi teladan baik buat anak anaknya. Keluarga adalah kekuatan inti dari pembentukan karakter anak. Perilaku menyimpang anak hanyalah tanda awal keluarga bermasalah. Oleh sebab itu pemerintah daerah bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tiap Polres harus bisa mengitervensi hingga level keluarga.

Kedepan, pemerintah dan kepala kepolisian setiap wilayah perlu lebih memberdayakan Unit PPA di tiap polres. Semua pengaduan harus dipastikan berjalan dengan adil, meskipun melibatkan orang tua yang berpangkat tingi. Berpijak dari kasus Silva, jangan sampai masyarakat malah menuntut keadilan dengan jalannya sendiri.

Saya mendukung Unit PPA di tiap polres anggarannya ditingkatkan agar memiliki kemampuan operasional yang baik. Saya juga mendukung revisi atas Undang Undang No 23 tahun 2002 yang telah diubah dua kali dalam Undang Undang No 35 tahun 2014 dan Undang Undang No 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak serta sebagian pengaturannya ada didalam Undang Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP menjadi undang undang lex specialis (khusus).

Beberapa agenda penting yang harus dipikirkan kembali tentang definisi dan batasan soal anak. Anak berhadapan dengan hukum lebih diperinci, khususnya yang terlibat dan menyusun kekerasan dan atau pembunuhan berencana, pengaturan anak dalam aktivitas media sosial, dan perlindungan dari aktivitas cyber, pencegahan dan pemulihan korban harus lebih komprehensif, tanggung jawab sekolah dan orang tua.