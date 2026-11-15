Seribu Pelari Ramaikan MYZE Run, Puluhan UMKM Kebagian Berkah

SUMENEP – Antusiasme masyarakat mengikuti MYZE Run 2026 kian menggelora. Ajang lari yang digelar MYZE Hotel Sumenep, Minggu (15/11), sukses menyedot sekitar seribu peserta dari berbagai daerah. Jumlah tersebut melonjak dua kali lipat dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu.

Tak hanya pelari asal Madura dan sejumlah daerah di Jawa Timur, peserta dari Medan, Sumatera Utara, juga turut ambil bagian. Mereka memeriahkan ajang olahraga yang menjadi bagian dari perayaan hari jadi kedua MYZE Hotel Sumenep tersebut.

Kegiatan yang mengambil titik start dan finis di MYZE Hotel Sumenep, Jalan Arya Wiraraja, Kecamatan Batuan, itu sekaligus menjadi momentum mengampanyekan budaya hidup sehat kepada masyarakat.

Advertisement General Manager MYZE Hotel Sumenep Akfian Farado Gusti mengaku bangga dengan tingginya antusiasme peserta. Menurut dia, peningkatan jumlah pelari menjadi bukti bahwa olahraga lari semakin diminati masyarakat.

“Kalau sebelumnya baru 500 peserta, sekarang sudah mencapai 1.000. Antusiasme hari ini sungguh luar biasa,” katanya seusai kegiatan.

MYZE Run.

Advertisement Akfian menjelaskan, terdapat sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan tahun ini. Jika sebelumnya tersedia dua kategori jarak, yakni 5 kilometer dan 8 kilometer, kali ini panitia hanya mempertandingkan jarak 8 kilometer.

Kendati demikian, peserta tetap dibagi menjadi tiga kelompok. Yakni, kategori umum, pelajar, dan anak-anak.

Menariknya, daya tarik MYZE Run mulai menjangkau peserta dari luar Jawa Timur. Bahkan, terdapat pelari yang datang dari Medan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Kalau saya melihat tadi sepintas peserta, ada yang dari Medan. Kemudian rekan-rekan dari Jawa Timur juga ada. Jadi, hari ini sungguh luar biasa,” ujarnya.

Tak sekadar menjadi ajang olahraga, MYZE Run 2026 juga membawa misi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Panitia menggandeng sekitar 30 hingga 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meramaikan kegiatan.