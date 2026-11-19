Audisi Berani Berkomedi (ABB) kembali digelar. Kali ini, Surabaya menjadi kota berikutnya yang akan menjadi panggung bagi anak-anak muda untuk menyampaikan kritik melalui humor dan seni stand up comedy.

Apa itu ABB? ABB merupakan ajang audisi bagi anak-anak muda yang memiliki bakat berkomedi sekaligus keberanian menyampaikan kritik terhadap persoalan publik melalui kemasan humor. Setiap peserta diberi waktu 3–5 menit untuk menampilkan materi komedinya.

Setelah sukses digelar di Malang dan Jember, ABB akan berlanjut ke Surabaya, kemudian Madiun. Puncak atau babak final direncanakan berlangsung di Surabaya.

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Audisi ABB terdekat akan berlangsung di Surabaya pada Minggu, 22 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB. Kegiatan ini bertempat di KOGU SPACE, Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 59, Surabaya.

Acara tersebut rencananya dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Advertisement Anak-anak muda yang tertarik mengikuti audisi dapat menyiapkan materi stand up comedy terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, peserta bisa menghubungi panitia melalui WhatsApp 082132229226 atau mengakses tautan bit.ly/Beraniberkomedi.

Siapa penyelenggara ABB?

Ajang ini difasilitasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bekerja sama dengan para komika muda di sejumlah kota, seperti Malang, Jember, Madiun, dan Surabaya.

Menariknya, meskipun difasilitasi oleh PDIP Jatim, ABB justru membuka ruang bagi para komika untuk me-roasting PDIP Jatim, termasuk mengkritik kinerja para pejabat publik. Tentu saja, sasaran roasting adalah kinerja dan kebijakan, bukan persoalan personal. Materi yang disampaikan juga harus menghindari isu SARA.