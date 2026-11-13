Sosok Ideal Wapres

OLEH: Said Abdullah*

GIBRAN Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, jabatan wakil presiden menjadi kosong. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Artinya, sebelum 12 Januari 2027, kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai dengan ketentuan konstitusi tersebut, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Dengan demikian, pemilihan wakil presiden kali ini berlangsung dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.

Advertisement Karena presiden memiliki kewenangan mengajukan calon, presiden pula yang paling memahami kebutuhan sosok wakil presiden yang diinginkannya. Mengingat mekanisme pemilihan ini berada dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wakil presiden dari mana pun, baik dari kalangan tokoh di dalam koalisi pemerintahan maupun dari luar koalisi. Bahkan, calon tersebut bisa berasal dari kelompok yang sama sekali tidak berafiliasi dengan kekuatan politik, seperti kalangan profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan.

Ketiga latar belakang tersebut tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika presiden memilih dari internal koalisinya, terlebih dari kader Gerindra sendiri, tentu presiden tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko politik, seperti kemungkinan terjadinya perbedaan arah politik atau berseberangan jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang berada dalam lingkaran kepemimpinannya, tetapi bukan bagian dari Gerindra.

Presiden juga dapat memilih tokoh dari partai politik anggota koalisi, tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisi pun masih ada sejumlah hal yang dapat dipertimbangkan, mulai dari kekuatan politik di DPR hingga kapasitas teknokratis seorang tokoh politik. Masing-masing opsi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Advertisement Presiden juga dapat mengambil opsi kedua, yakni memilih sosok dari luar koalisi pemerintahan. Opsi ini dapat ditempuh dengan pertimbangan kebutuhan untuk membangun persatuan serta memperkuat dan menyatukan dukungan politik, baik di DPR maupun di luar DPR.

Bahkan, presiden dapat menempuh pilihan ketiga, yakni memilih sosok yang tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Sosok tersebut dapat berasal dari kalangan profesional, ulama, bahkan budayawan, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan presiden.

Dari ketiga opsi tersebut, menurut saya, calon wakil presiden yang ideal adalah sosok dari kelompok politik, tetapi memiliki ikatan dan keselarasan penuh dengan presiden. Ia mampu memahami karakter presiden serta menempatkan diri secara tepat dengan menyadari posisi dan batas kewenangannya sebagai wakil presiden.

Sosok tersebut berasal dari kekuatan politik besar di parlemen, bahkan jika perlu dari partai dengan kekuatan terbesar di parlemen. Namun, ia juga harus memiliki kecakapan serta rekam jejak di pemerintahan sehingga pengalaman dan kapasitasnya dapat dimanfaatkan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahan.