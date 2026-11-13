Duta Muda BPJS, Pelajar Penggerak Literasi JKN

JAKARTA, RadarMadura.id – BPJS Kesehatan melibatkan generasi muda untuk memperluas jangkauan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui program Duta Muda, BPJS Kesehatan menetapkan para pelajar terbaik tingkat nasional 2026 yang diharapkan mampu menghadirkan gagasan dan pendekatan kreatif dalam meningkatkan literasi JKN di masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, generasi muda memiliki potensi besar untuk menyebarluaskan informasi JKN. Kedekatan mereka dengan perkembangan teknologi digital menjadi peluang menghadirkan komunikasi yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami masyarakat.

“Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi JKN di lingkungannya masing-masing. Kami ingin memberikan ruang untuk menyebarluaskan informasi JKN dengan pendekatan yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan karakter generasi muda. Kami berharap mereka tidak hanya mengenal Program JKN, tetapi juga mampu mengajak lingkungan sekitarnya memahami pentingnya perlindungan kesehatan,” ujar Pujo, Kamis (12/11).

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Antusiasme terhadap program Duta Muda BPJS Kesehatan terlihat dari jumlah pendaftar yang terus meningkat. Pada 2026, tercatat 1.889 pelajar mendaftar dari seluruh Indonesia, naik dibandingkan 2025 yang mencapai 1.472 pendaftar.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya minat generasi muda untuk terlibat dalam penyebarluasan informasi JKN. Mereka juga diharapkan dapat mengajak masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk lebih memahami manfaat program tersebut.

Advertisement Dari proses seleksi tersebut, terpilih 126 Duta Muda BPJS Kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran ini menjadi kekuatan untuk memperluas jangkauan edukasi JKN hingga ke tingkat daerah.

Setiap Duta Muda diharapkan memiliki strategi dan pendekatan komunikasi tersendiri dalam menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan BPJS Kesehatan. Mereka juga diharapkan mampu menyampaikan informasi JKN sesuai karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran edukasi.

Pujo mengatakan, para Duta Muda membutuhkan pembinaan dan penguatan secara berkelanjutan. Hal itu diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai informasi dan kebijakan JKN sekaligus mampu menyampaikannya secara kreatif.

“Yang terpenting bukan hanya bagaimana mereka terpilih sebagai Duta Muda terbaik, tetapi bagaimana mereka dapat menjalankan peran tersebut secara berkelanjutan. Kami berharap para Duta Muda mampu mengedukasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus menjadi penghubung informasi JKN di lingkungan sekitarnya,” ujar Pujo.

Melalui keterlibatan Duta Muda, Pujo berharap penyebaran informasi JKN tidak hanya mengandalkan kanal komunikasi resmi BPJS Kesehatan. Edukasi juga dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi antarteman sebaya yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda.