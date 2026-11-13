Curi 40 Lampu PJU, Polisi Amankan 2 Warga

SUMENEP, RadarMadura.id – Satreskrim Polresta Sumenep mengamankan pria berinisial LAB dan MR.

Sebab, mencuri 40 lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jalan A. Yani, Kecamatan Kota Sumenep.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), LAB berusia 44 tahun dan MR berusia 45 tahun.

Advertisement Keduanya diamankan Unit Resmob Satreskrim Polresta Sumenep di rumahnya masing-masing yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, pada Selasa (10/11) sekitar pukul 12.00.

Kasatreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri S mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat pada Kamis (29/10).

Dalam laporannya tersebut, sejumlah lampu PJU di ruas jalan mulai Simpang 5 Kampung Arab hingga Simpang 3 Leorita hilang.

Advertisement Setelah dikroscek ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, jumlah lampu tersebut memang berkurang.

“Pada 2020, Pemkab Sumenep memasang 45 lampu PJU di sepanjang ruas tersebut,” katanya.

Kejadian tersebut mengakibatkan pemkab mengalami kerugian yang cukup besar.

Selain materiel, kerugian lain juga dirasakan oleh pengguna jalan yang melintas.