PAMEKASAN – Di tengah kondisi fisik yang kian lemah, Hamidah, 71, harus berjuang menuntut haknya. Perempuan penyandang tunanetra asal Dusun Jambu, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, itu mengaku tak lagi menerima bantuan sosial (bansos) yang menjadi haknya sejak Januari 2025.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya rutin diterima sejak 2024, diduga tidak sampai ke tangannya. Ironisnya, Hamidah kini tengah menderita stroke dan harus menjalani aktivitas dengan bantuan kursi roda.

Merasa haknya tidak terpenuhi, Hamidah akhirnya mendatangi Mapolres Pamekasan untuk mengadukan persoalan tersebut. Kedatangannya didampingi sang anak serta kuasa hukum dari paralegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Faam, Abd. Basid.

Advertisement Laporan dugaan penyelewengan bantuan sosial itu tercatat dengan nomor LP/B/599/XI/2026/SPKT/Polres Pamekasan tertanggal 23 November 2026.

Basid menjelaskan, langkah hukum tersebut ditempuh karena pihak keluarga menduga bantuan yang semestinya diterima Hamidah tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Padahal, kedua program tersebut merupakan hak Hamidah sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).

”Namun sampai saat ini haknya belum sampai ke tangan klien kami,” ungkap Basid.

Advertisement Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran melalui rekening koran, total bantuan yang seharusnya diterima Hamidah mencapai Rp 33 juta. Namun, dana tersebut diduga tidak diterima oleh pihak yang berhak.

Pihaknya sengaja menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan penyelewengan itu. Basid menegaskan, laporan tersebut tidak ditujukan kepada orang tertentu.

”Kami tidak melaporkan siapa pun. Semoga nanti penyidik yang mengungkap dan menemukan siapa yang mengambil hak Hamidah,” terangnya.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto membenarkan adanya laporan dugaan penyelewengan bantuan sosial tersebut. Dia memastikan, laporan yang disampaikan pihak Hamidah akan ditindaklanjuti sesuai prosedur penanganan perkara. ”Kami akan tindak lanjuti,” jawabnya singkat.