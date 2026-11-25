PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dugaan penggelapan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialami Hamidah, 71, warga Dusun Jambu, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, bergulir di Mapolres Pamekasan. Kuasa hukum korban mengaku telah melampirkan bukti rekening koran dalam laporan pada Senin (23/11).

Abd. Basid selaku penasehat hukum Hamidah menyebut, bukti rekening koran yang dilampirkan memuat informasi transaksi dan identitas pihak yang diduga berkaitan dengan pencairan bansos tersebut. Karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polres Pamekasan.

”Di situ ada nama terduga pelaku, termasuk nama lengkap yang diberikan pihak bank,” ungkap Basid.

Advertisement Dia berharap, bukti yang diserahkan dapat membantu penyidik mengungkap dugaan penyelewengan bantuan yang menjadi hak kliennya. ”Biar penyidik nanti yang mendalami. Datanya sudah ada di penyidik,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili mengutarakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan penyelewengan bantuan sosial tersebut. Dia juga mendapat laporan serupa yang disampaikan melalui komunikasi dengan anggota komisi.

Halili menyatakan, legilatif akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pembahasan internal. Setelah itu, pihaknya berencana memanggil sejumlah pihak terkait untuk meminta keterangan, termasuk pendamping PKH dan masyarakat yang merasa dirugikan.

Advertisement ”Nanti akan kami tindak lanjuti bersama teman-teman komisi. Kami juga akan mengundang pihak-pihak terkait supaya ada keterangan yang jelas,” ujarnya.

Menurut Halili, pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial perlu diperketat, terutama terhadap petugas lapangan yang terlibat langsung dalam proses pencairan. Sebab, bantuan tersebut merupakan hak masyarakat kurang mampu yang harus diterima secara utuh.

”Sangat zalim apabila hak masyarakat kurang mampu diselewengkan. Itu menyangkut kebutuhan mereka. Apalagi petugas sudah mendapatkan gaji dari negara,” pungkasnya.

Diketahui, Hamidah, tercatat sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT sejak 2024. Namun dia tidak lagi menerima haknya sejak Januari 2025. Dugaan penyelewengan tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Pamekasan pada Senin (23/11) dengan didampingi anak dan kuasa hukum.