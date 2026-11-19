BANGKALAN, RadarMadura.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan pengoperasian empat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Bangkalan.

Alasannya, persoalan administratif dan manajerial dalam pengelolaan dapur MBG.

Empat dapur MBG yang di-suspend itu tersebar di tiga kecamatan. Yakni, dua di wilayah Kecamatan Kota Bangkalan, satu di Kecamatan Klampis, dan satu lainnya di Kecamatan Modung.

Advertisement ​Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika mengaku telah menerima tembusan pemberhentian sementara empat SPPG tersebut.

Penyebabnya, adanya kelebihan pembayaran. Sehingga, diharuskan melakukan pengembalian uang ke kas negara.

​Nasib serupa dialami salah satu SPPG di wilayah Kecamatan Klampis. Operasionalnya distop lantaran pihak pengelola tidak mengisi data pada Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

Advertisement Sementara satu dapur di Kecamatan Modung diberhentikan karena adanya pergantian kepala SPPG.

”Data terbaru yang kami miliki ada empat dapur di Bangkalan yang diberhentikan sementara,” jelasnya.

​Meski demikian, Bambang enggan membeberkan secara detail besaran dana yang harus disetor karena adanya kelebihan pembayaran.

Dia mengaku belum mengantongi perincian kelebihan bayar dari BGN ke pengelola dapur MBG.