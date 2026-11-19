SUMENEP, RadarMadura.id – Belasan sepeda motor tanpa dokumen resmi diduga hendak dikirim ke Pulau Kangean melalui Pelabuhan Kalianget.

Tim Resmob Polresta Sumenep berhasil menggagalkan pengiriman kendaraan roda dua tersebut.

Polisi kini menelusuri pemilik serta pihak yang diduga terlibat dalam pengiriman.

Advertisement Pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat terkait pengiriman sejumlah sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan sah ke wilayah kepulauan.

Informasi tersebut diterima anggota unit resmob sekitar pukul 09.30, Senin (16/11).

Advertisement Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu mengatakan, petugas langsung menindaklanjuti informasi tersebut.

Yakni, dengan melakukan pengecekan di kawasan Pelabuhan Kalianget, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget.

”Setelah menerima informasi, anggota langsung melakukan pengecekan ke kawasan Pelabuhan Kalianget, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget,” terangnya.

Hasil pemeriksaan, petugas menemukan 13 sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan resmi. Kendaraan tersebut tersebar di sejumlah titik di sekitar pelabuhan.

Perinciannya, empat unit berada di atas KM Hulalo, tiga unit di sebelah utara kantor dinas perhubungan (dishub), dua unit di sisi timur kantor, dan dua unit lainnya di dalam kantor dishub.