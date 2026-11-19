BANGKALAN, RadarMadura.id – Upaya pemberantasan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Salak terus digencarkan.

Hanya dalam kurun waktu dua minggu, tim gabungan berhasil mengamankan 1.027.600 batang rokok ilegal.

Seluruh barang bukti (BB) hasil penindakan tersebut dimusnahkan Rabu (18/11).

Advertisement Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bangkalan Ismet Effendi menyatakan, operasi gabungan dilaksanakan untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya difokuskan di jalur darat, tetapi juga menyasar wilayah pesisir dan perairan laut yang berpotensi menjadi jalur penyelundupan.

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Advertisement ”Satu juta batang dari hasil operasi dua minggu ini kita musnahkan. Ke depannya tetap kita adakan operasi gabungan untuk meningkatkan pengawasan untuk mempersempit peredaran rokok ilegal,” ungkapnya.

Selain melakukan penindakan, Pemkab Bangkalan juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui pembinaan.

Para pelaku usaha nantinya akan didatangi secara langsung agar beralih memproduksi rokok legal dan taat membayar pajak.

Langkah itu dinilai krusial untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat bagi pengusaha rokok yang selama ini patuh aturan.

”Saya kasihan sama yang sudah taat bayar pajak, biar sama-sama tercipta persaingan usaha yang sehat,” paparnya.