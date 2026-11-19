SUMENEP, RadarMadura.id – Akuatik Indonesia Kabupaten Sumenep menjaring sejumlah atlet potensial pada Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Renang Bupati Cup pekan lalu. Sebanyak 150 pelajar mengikuti kompetisi yang digelar di Kolam Renang Mutiara Tirta Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep.

Para peserta bersaing dalam empat nomor, yakni gaya bebas, dada, punggung, dan kupu-kupu. Kejuaraan ini secara khusus menyasar atlet pemula yang belum pernah mengikuti kompetisi renang. Cabor mengaku sudah mengantongi atlet renang potensial.

Ketua Akuatik Indonesia Sumenep Faizal Reza Baisuni mengatakan, para peraih juara di setiap nomor akan mengikuti program pembinaan. Mereka dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Sumenep dalam berbagai kejuaraan mendatang.

Advertisement ”Para pemenang di masing-masing nomor nantinya akan kami bina sebagai bagian dari regenerasi atlet yang bisa memperkuat kontingen Sumenep,” katanya.

Menurut Faizal, Kejurkab tersebut menjadi wadah mempersiapkan atlet usia dini sekaligus menjaring calon atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur. Karena itu, kompetisi tidak hanya berorientasi pada perolehan medali.

Kesempatan bertanding juga memberikan pengalaman bagi atlet pemula untuk mengukur kemampuan dan merasakan atmosfer kejuaraan. ”Kejuaraan ini dikhususkan bagi atlet pemula yang belum pernah mengikuti kejuaraan,” ujarnya.

Advertisement Faizal akan mendorong pembinaan yang berkelanjutan bagi atlet. Atlet potensial akan diarahkan mengikuti latihan dan pendampingan agar bisa berkembang serta bersaing di kejuaraan yang lebih bergengsi.