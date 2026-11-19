BANGKALAN, RadarMadura.id – Penggunaan rokok elektrik dinilai memiliki risiko kesehatan yang cukup besar.

Kandungan zat berbahaya di dalamnya bisa mengganggu sistem pertahanan paru-paru hingga merusak jaringan organ pernapasan.

Dokter Spesialis Paru RSUD Syamrabu Bangkalan Catur Budi Keswardiono menyatakan, vape memiliki risiko kesehatan seperti rokok konvensional.

Advertisement Paparan zat berbahaya secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi sel-sel pertahanan paru-paru yang bertugas melindungi tubuh dari bakteri dan kuman.

”Vape akan mengganggu fungsi pertahanan paru-paru. Dengan paparan terus-menerus, fungsi pertahanan itu bisa berkurang,” jelasnya Rabu (18/11).

Penggunaan vape dalam jangka panjang juga berpotensi merusak jaringan paru-paru. Risiko gangguan pernapasan hingga kanker paru perlu diwaspadai.

Advertisement Apalagi, kandungan nikotin bisa memicu ketergantungan sehingga pengguna sulit menghentikan kebiasaannya.

Catur meminta perokok elektrik mulai membangun kesadaran untuk berhenti. Itu bisa dilakukan bertahap dengan pendampingan medis.

Salah satunya melalui Poli Berhenti Merokok yang menyediakan terapi untuk mengurangi ketergantungan.

Namun, layanan tersebut belum tersedia di Bangkalan. ”Harus ada niat dan kesadaran bahwa kebiasaan itu berbahaya.