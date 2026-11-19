SAMPANG, RadarMadura.id – Pengadaan buku puluhan juta batal di-refocusing. Meski begitu, anggaran puluhan juta yang digunakan untuk belanja ratusan judul buku itu belum sesuai standardisasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Pustakawan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Sampang Damay Ariyanto mengatakan, pengadaan buku tahun ini sempat di-refocusing. ”Tapi setelah pembahasan di legislatif, pengadaan buku tetap harus dianggarkan karena masuk salah satu faktor penunjang IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat),” katanya.

Menurutnya, nominal anggaran belanja buku tahun ini sebesar Rp 31,2 juta. Anggaran yang bersumber dari APBD tersebut akan dibelanjakan 111 judul. Tapi, dia mengakui hal itu belum memenuhi standar Perpusnas.

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Dijelaskan, saat ini terdapat 15.914 judul. Artinya, tahun ini semestinya belanja sebanyak 636 judul. Dengan begitu, kekuangan belanja buku tahun ini masih 525 judul. ”Iya kami masih kurang banyak,” jelasnya.

Menurutnya, keterbatasan pengadaaan tersebut disebabkan faktor minimnya anggaran. Sehingga sementara hanya mampu membeli dengan kamampuan belanja. Namun, dirinya memastikan pengadaan buku tetap dilaksanakan.

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Dikonfirmasi di tempat terpisah, Murid SMAN 1 Sampang bernama Sifa mengaku sering membaca di Perpusda. Namun, dirinya menyesalkan koleksi buku yang ada saat ini kurang update.