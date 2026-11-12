TRK Akan Disulap Jadi Sport Center

BANGKALAN, RadarMadura.id – Rencana pembangunan sport center terpadu di Taman Rekreasi Kota (TRK), tepatnya di belakang Stadion Gelora Bangkalan (SGB) mulai disiapkan pemerintah kabupaten (pemkab).

Fasilitas tersebut dirancang menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus menambah sarana olahraga yang belum tersedia di Kota Salak.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, pembangunan spot olahraga itu merupakan upaya pemkab untuk mendukung potensi atlet muda.

Advertisement Menurut dia, antusiasme generasi muda Bangkalan dalam mengikuti berbagai cabang olahraga (cabor) perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas latihan yang memadai.

”Melihat antusiasme dan talenta muda Bangkalan untuk berprestasi di ajang olahraga, kami pikir wajib hukumnya pemerintah daerah memberikan fasilitas pembinaan yang memadai,” ujarnya.

Lukman menjelaskan, rencana pembangunan sport center telah masuk dalam skema perencanaan daerah.

Advertisement Pemkab menargetkan pembangunan fasilitas sport center terpadu tersebut rampung pada 2027. Sejumlah sarana olahraga direncanakan mengisi kawasan tersebut.

Di antaranya, arena panahan, lapangan mini soccer, arena dayung, kolam renang jarak jauh, serta lapangan voli pantai.

Tidak hanya untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan, area tersebut juga dirancang menyediakan fasilitas pendukung bagi atlet.

Misalnya, layanan kesehatan, pusat kebugaran atau gim, dan area komersial untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).