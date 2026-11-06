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Bangkalan

UTM Gandeng Ponpes Darul Ulum Banyuanyar, Perkuat Kolaborasi di Sektor Pendidikan

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Penulis: Hera Marylia
JALIN KERJA SAMA: Ketua DPP Peradaban Prof. Dr. Zainuddin Syarif memberikan cenderamata kepada Rektor UTM Prof. Dr. Safi' di Ruang Rapat 502, Lantai 5, Gedung Graha Utama UTM Jumat (6/11). (UTM UNTUK JPRM)
JALIN KERJA SAMA: Ketua DPP Peradaban Prof. Dr. Zainuddin Syarif memberikan cenderamata kepada Rektor UTM Prof. Dr. Safi' di Ruang Rapat 502, Lantai 5, Gedung Graha Utama UTM Jumat (6/11). (UTM UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) memperluas jejaring kerja sama pendidikan dengan Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar (Peradaban) Pamekasan, Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB), dan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum Banyuanyar melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding).

Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pengembangan pendidikan, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, riset, serta pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat 502, Lantai 5, Gedung Graha Utama UTM, Jumat (6/11).

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Penandatanganan dilakukan oleh Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’ bersama Prof. Dr. Zainuddin Syarif, selaku Ketua Umum DPP Peradaban, serta perwakilan Rektor IDB dan Ketua Umum Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar.

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Rektor UTM Prof. Dr. Safi’ mengapresiasi atas kepercayaan dan inisiatif kolaborasi dari keluarga besar Ponpes Darul Ulum Banyuanyar.

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Menurutnya, sinergi antarlembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun pesantren, menjadi langkah penting untuk saling menguatkan dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kepercayaan publik itu penting untuk tumbuh kembang entitas pendidikan, baik pesantren maupun pendidikan tinggi. Kita perlu terus membuktikan melalui kualitas, capaian, dan kontribusi nyata bahwa Madura memiliki potensi besar untuk terus berkembang,” ujar Safi’.

Safi’ menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, khususnya dalam mengembangkan citra positif Madura.

Menurutnya, perguruan tinggi dan pesantren memiliki tanggung jawab bersama untuk menunjukkan bahwa Madura memiliki tradisi keilmuan, sumber daya manusia (SDM), dan potensi peradaban yang mampu berkontribusi bagi bangsa.

”Kampus dan pesantren memiliki tanggung jawab untuk membangun kepercayaan publik,” imbuhnya.

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Editor : Hera Marylia
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