Sukolilo Hills Regency Hadir di Bangkalan, Rumah Impian Selangkah ke Surabaya

BANGKALAN, RadarMadura.id – Kabar baik bagi masyarakat Madura dan Surabaya yang sedang mencari hunian strategis.

Sukolilo Hills Regency kini hadir sebagai solusi rumah impian dengan lokasi premium, hanya selangkah ke Surabaya melalui akses Jembatan Suramadu.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Ahsanah Mandiri Utama ini mengusung konsep hunian modern, nyaman, dan terjangkau untuk keluarga muda maupun pekerja yang mobilitasnya tinggi antara Bangkalan–Surabaya.

Advertisement Direktur Utama PT Ahsanah Mandiri Utama Siti Uswatun Hasanah mengatakan, Sukolilo Hills Regency menawarkan dua pilihan tipe yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

"Kami menyediakan dua tipe, yakni Tipe Aurora 36/72 dan Tipe Solaria 30/72. Keduanya memiliki luas tanah yang sama, yakni 6x12 meter, sehingga sangat ideal untuk pengembangan hunian jangka panjang," ujarnya.

Advertisement Uswatun menambahkan, kedua tipe tersebut dirancang dengan tata ruang yang fungsional, sirkulasi udara yang baik, dan lingkungan perumahan yang tertata rapi. Spesial DP 0%, cicilan mulai Rp 1 jutaan.

"Tak hanya soal lokasi, Sukolilo Hills Regency juga memberikan kemudahan pembiayaan yang jarang ditemukan di perumahan lain," katanya.

Selain itu, program yang ditawarkan antara lain DP 0% (syarat dan ketentuan berlaku), cicilan mulai Rp 1 jutaan, free biaya BPHTP, AJB, dan BBN.

HUNIAN MODERN: Sukolilo Hills Regency menyediakan dua tipe, yakni Tipe Aurora 36/72 dan Tipe Solaria 30/72. Keduanya memiliki luas tanah yang sama, yakni 6x12 meter.

Dengan skema tersebut, konsumen tidak perlu lagi terbebani biaya-biaya tambahan yang biasanya cukup besar saat membeli rumah.

"Lokasi strategis, harga terjangkau, dan semua biaya sudah kami gratiskan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memiliki rumah pertama," tambah Siti Uswatun Hasanah.