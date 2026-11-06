Siapkan Budget Sebelum Membeli, Harga Nintendo Switch 2 November 2026 Berbeda di Setiap Toko

RadarMadura.id - Memasuki November 2026, harga Nintendo Switch 2 di Indonesia berada di kisaran Rp9 jutaan hingga Rp10 jutaan untuk sejumlah penawaran toko online.

Menariknya, Nintendo juga telah mengumumkan harga retail yang disarankan sebesar Rp9.999.000 untuk peluncuran resmi di Indonesia pada Desember 2026

Advertisement Nintendo Switch 2 masih menjadi salah satu konsol permainan yang menarik perhatian para penggemar gim di Indonesia.

Memasuki November 2026, perangkat generasi terbaru besutan Nintendo tersebut ditawarkan dengan harga yang cukup bervariasi di sejumlah marketplace.

Perbedaan harga dipengaruhi oleh pilihan paket penjualan, bonus permainan, serta toko yang menyediakan produk tersebut.

Advertisement Bagi calon pembeli, mengetahui harga terbaru menjadi langkah penting sebelum memutuskan untuk membawa pulang konsol ini.

Berdasarkan pantauan penawaran di toko online pada 4 November 2026, harga Nintendo Switch 2 paling rendah ditemukan mulai Rp9.250.000.

Salah satu penjual, Liberty Games, menawarkan konsol tersebut melalui platform Blibli tanpa tambahan permainan.

Sementara itu, Supersonic memasarkan Nintendo Switch 2 dengan harga Rp10.348.000 yang sudah termasuk bonus game Mario Kart World.