Sebagian CJH Sumenep 2027 Harus Pemeriksaan Lanjutan, Antisipasi Risiko Buruk saat Pelaksanaan Haji

SUMENEP, RadarMadura.id – Kesiapan kesehatan menjadi perhatian serius dalam persiapan pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) Sumenep 2027. Para calon jemaah harus menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan saat pemeriksaan awal.

Rujukan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan calon jemaah benar-benar memenuhi persyaratan istitaah kesehatan. Sebab, kondisi kesehatan menjadi salah satu penentu kesiapan mereka dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan ketahanan fisik.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumenep Ahmad Syamsuri mengatakan, sebagian besar calon jemaah yang dirujuk membutuhkan pemeriksaan spesialis jantung dan paru.

Advertisement ”Rata-rata calon jemaah haji yang kami rujuk ke RSUD dr H Moh. Anwar menjalani pemeriksaan di poliklinik spesialis penyakit jantung dan paru,” katanya.

Dia menjelaskan, pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih mendalam sekaligus menentukan penanganan medis yang dibutuhkan. Calon jemaah yang memerlukan pengobatan akan terus dievaluasi dan dipantau oleh petugas kesehatan.

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian istitaah. “Dengan begitu, calon jemaah yang memiliki persoalan kesehatan bisa mendapatkan penanganan lebih awal sebelum pelaksanaan ibadah haji,” ujar Syamsuri.

Advertisement Pemeriksaan kesehatan CJH telah berlangsung sejak bulan lalu melalui seluruh puskesmas sesuai domisili dan wilayah kerja masing-masing calon jemaah. Pemeriksaan tidak hanya menyasar jemaah reguler, tetapi juga calon jemaah haji cadangan yang telah mendapat panggilan dari Kementerian Haji dan Umrah.