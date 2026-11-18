SUMENEP, RadarMadura.id – Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep memperketat pengawasan di Pelabuhan Kalianget.

Tujuannya, untuk memastikan pelayanan penumpang berjalan optimal. Pengawasan difokuskan terhadap keamanan kawasan dan aktivitas keluar masuk kendaraan maupun barang.

Kepala Disperkimhub Sumenep Dadang Deddy Iskandar mengaku meninjau pelabuhan dan ruang tunggu penumpang Selasa (17/11).

Advertisement Dia meminta petugas agar menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan fasilitas pelabuhan.

Pelabuhan merupakan salah satu pusat mobilitas masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.

Karena itu, petugas diminta tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga memberikan pelayanan maksimal kepada calon penumpang.

Advertisement Dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan dan barang bawaan yang masuk ke kawasan pelabuhan.

Disperkimhub mendukung langkah Polresta Sumenep dalam menindak kendaraan tanpa dokumen resmi serta peredaran barang ilegal dan berbahaya.

”Kami sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh tim Polresta dalam rangka memberantas, utamanya kendaraan bermotor maupun mobil yang memang tidak mempunyai surat-surat. Termasuk barang-barang berbahaya, salah satunya narkoba dan rokok ilegal,” terangnya.

Dadang juga mengingatkan seluruh petugas agar menjaga integritas. Dia tak ingin ada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam pelanggaran hukum di kawasan pelabuhan.