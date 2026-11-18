SAMPANG, RadarMadura.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang sudah menjalankan putusan pengadilan terkait kasus penganiayaan dengan terdakwa Malana Ishak.

Korps Adhyaksa menyerahkan terdakwa ke Rutan Kelas II-B Sampang, Selasa (17/11).

Namun, pihak rutan mengembalikan kepada keluarga karena terdakwa mengalami sakit berat.

Advertisement Kajari Sampang Mochamad Iqbal mengatakan, penanganan perkara dugaan penganiayaan dengan terdakwa Malana Ishak ditangani secara profesional.

Perkara tersebut sudah selesai dilakukan sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Sampang.

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Advertisement ”Kami tidak main-main dalam menangani perkara ini,” katanya.

Majelis hakim PN Sampang membacakan putusan terhadap terdakwa Selasa (20/10).

Malana Ishak dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan serta memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

”Tapi, status perkaranya saat ini masih dalam tahap banding. Sepanjang masih dilakukan upaya hukum, status hukum perkara tersebut belum inkrah,” ujarnya.

Iqbal mengutarakan, pihaknya sudah menjalankan perintah penahanan secara prosedur.