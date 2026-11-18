RadarMadura.id - Infinix kembali memperluas inovasi produknya dengan memperkenalkan perangkat penyimpanan energi portabel bernama Infinix XEnergy L1000.

Produk ini hadir dengan kapasitas baterai mencapai 1.000 Wh atau 1 kWh, jauh lebih besar dibandingkan power bank yang umum digunakan untuk mengisi daya smartphone.

Advertisement Kehadirannya menandai langkah menarik Infinix dalam menjangkau kebutuhan teknologi di luar kategori ponsel dan aksesori gadget.

Perangkat ini menyasar pengguna yang membutuhkan sumber listrik cadangan dengan kapasitas lebih besar dan fleksibel untuk berbagai aktivitas.

Berbeda dari power bank konvensional, Infinix XEnergy L1000 masuk dalam kategori portable power station.

Advertisement Perangkat sejenis ini dirancang untuk menyimpan energi listrik dan menyediakan pasokan daya bagi sejumlah perangkat elektronik.

Kapasitas 1.000 Wh memberikan ruang penggunaan yang lebih luas dibandingkan baterai portabel berukuran kecil.

Karena itu, produk ini berpotensi menarik perhatian pengguna yang sering bepergian, beraktivitas di luar ruangan, maupun membutuhkan listrik tambahan ketika terjadi pemadaman.

Kapasitas 1.000 Wh menjadi salah satu daya tarik utama Infinix XEnergy L1000.