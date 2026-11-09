DPRD Sumenep Dorong Pemerataan Pendidikan Berkualitas hingga Kepulauan

SUMENEP, RadarMaduramis – Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin menegaskan, pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.

Sebab, kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat ditentukan oleh akses dan mutu pendidikan yang merata.

Karena itu, dia mendorong sinergi seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Advertisement Upaya tersebut dinilai penting agar setiap generasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi daerah.

"Pendidikan bukan hanya soal sekolah, tetapi bagaimana upaya yang kita lakukan dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun daerahnya. Ini investasi jangka panjang bagi masa depan Sumenep," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Advertisement Menurutnya, keterbatasan geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

"Pemerintah daerah bersama DPRD harus memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak," tegasnya.

Selain pemerataan fasilitas, Zainal menilai peningkatan kualitas tenaga pendidik juga perlu menjadi perhatian.

Para guru didorong terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.