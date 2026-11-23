SAMPANG, RadarMadura.id – Perumdam Trunojoyo Sampang masih berencana melakukan pengeboran di sejumlah titik. Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, pengeboran yang dijadwalkan tahun depan itu belum bisa dipungut retribusi.

Kabid Umum dan Keuangan Perumdam Trunojoyo Sampang Sri Wahyuni mengatakan, pengeboran yang akan dilakukan tahun depan itu akan dilakukan di dua titik. "Iya, tahun 2027 kami memang target pengeboran," katanya.

Menurutnya, pengeboran akan dilakukan di area Sumber Glisgis dan optimalisasi di Sumber Payung. "Untuk optimalisasi Sumber Payung itu masih tahap perencanaan. Pembahasannya belum final," tambahnya.

Advertisement Menurutnya, saat ini perusahaan tengah berupaya menutup kerugian. Jika melihat data terakhir, tanggungan perusahaan mencapai Rp 2,7 miliar.