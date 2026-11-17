SUMENEP, RadarMadura.id – Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep tercatat Rp 337 miliar atau 90,08 persen dari target Rp 375 miliar hingga 31 Oktober 2026. Capaian ini menunjukkan kinerja positif Bapenda Sumenep. Setiap tahun capaian PAD memenuhi target, bahkan melampaui seratus persen.

Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk mengoptimalkan serapan PAD.

”Alhamdulillah, capaian PAD setiap tahun cukup signifikan. Sejak 2021, target PAD selalu terpenuhi, bahkan melebihi 100 persen,” katanya.

Advertisement Menurutnya, salah satu sektor yang terus didorong adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bapenda bekerja sama dengan para kepala desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.

Ferdiansyah mengklaim upaya tersebut membuahkan hasil positif. Bahkan, capaian PKB Kabupaten Sumenep menempati peringkat pertama di Jawa Timur. Dia menyebut prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak.

”Ini merupakan capaian kita semua dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mempertahankannya,” ungkapnya.

Advertisement Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebanyak 66 persen penerimaan PKB menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota. Pada 2025, penerimaan PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masuk ke Kabupaten Sumenep mencapai Rp 54 miliar.