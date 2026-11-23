SAMPANG, RadarMadura.id – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bahari menjadi salah satu atensi Polres Sampang. Untuk mengantisipasi terjadinya perkara tersebut, Korps Bhayangkara menyiapkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, sebelumnya polisi berhasil mengungkap kasus dugaan TPPO. Korbannya yakni Uswatun Hasanah (UH) warga Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang.

”Dia (UH) diduga menjadi korban TPPO di Arab Saudi oleh tersangka IN (inisial), warga Kabupaten Malang,” katanya.

Advertisement Menurutnya, kasus tersebut perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Sehingga, kejadian yang sama tidak terulang kembali. ”Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melapor jika ada yang melanggar hukum,” katanya.

Dijelaskan, sebagaimana komitmen Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, saat ini institusinya memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. ”Salah satunya program Poliran,” katanya.