SAMPANG, RadarMadura.id – Pemkab Sampang memberikan perhatian serius terhadap dua korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berhasil dipulangkan dari luar negeri. Buktinya, Uswatun Hasanah (UH) dan Nurul Hasanah (NH) bakal diikutkan pelatihan agar bisa mandiri.

Kepala Disnaker Sampang Asroni mengatakan, Pemkab Sampang berhasil memulangkan dua korban TPPO di luar negeri. Diketahui dua orang tersebut yakni UH dan NH.

”Pertama yang dipulangkan UH, dan yang kedua NH,” katanya.

Advertisement Setelah berhasil dipulangkan, katanya, dia mengaku diperintahkan oleh bupati untuk memberikan pendampingan. Nantinya, UH dan NH akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan kerja di balai latihan kerja (BLK).

”Karena UH sudah lebih dulu dipulangkan, dia telah mulai menjalani pelatihan, sedangkan NH bakal segera kami ikutkan pelatihan,” ucapnya.

Dijelaskan, institusinya juga bakal mengupayakan agar pasca pelatihan UN dan NH bisa merintis usaha. Karena itu, pihaknya terus berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Advertisement ”Sebab, di instansi kami tidak ada anggaran,” tuturnya.