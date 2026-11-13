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Sampang

Satu Kontraktor Garap Tiga Paket PJU

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Penulis: Amin Bashiri
grafis tiga paket proyek PJU Kabupaten Sampang
grafis tiga paket proyek PJU Kabupaten Sampang

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SAMPANG, RadarMadura.id – Rekanan yang memenangkan tender pembangunan PJU di Kabupaten Sampang berasal dari luar daerah. Bahkan, ada satu kontraktor yang memenangkan tender hingga tiga paket kegiatan.

Pertama, paket Pembangunan PJU Area Tambelangan dengan pagu Rp 1.700.000.000. Kedua, paket Pembangunan PJU Area Kedungdung Robatal senilai Rp 1.855.000.000. Ketiga, paket Pembangunan PJU Area Ketapang yang dianggarkan Rp 1.300.000.000.

Ketiga paket proyek tersebut dimenangkan CV Putra Cahaya Teknik. Kontraktor asal Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan satu-satunya peserta yang menawar dan ditetapkan sebagai pemenang tender. Total jumlah lampu yang akan dipasang mencapai 255 titik.

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Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda Bagian Pengadaan Barjas dan Adpem Setkab Sampang Siti Fahriyah menyampaikan, proses tender paket pembangunan PJU sudah selesai. Pemenang tender delapan paket proyek yang bersumber dari APBD Sampang 2026 sudah ditetapkan.

Dia membenarkan jika CV Putra Cahaya Teknik memenangkan tiga paket pembangunan PJU sekaligus. Masa pengerjaan pemasangan ratusan lampu PJU tersebut ditentukan selama 60 hari.

”Satu pelaku usaha masih bisa menawar dan memenangkan tiga paket sekaligus,” ujarnya.

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Fahriyah mengutarakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV Putra Cahaya Teknik. Utamanya terkait tiga paket yang diinginkan. Menurutnya, dokumen penyedia tersebut tidak ada masalah dan dinyatakan lulus evaluasi penawaran

”Meski penawaran yang masuk cuma satu peserta, tidak menggagalkan tender,” tuturnya.

Dia menyatakan, proses tender dilakukan sesuai aturan. Dia menjelaskan, setiap penyedia punya kesempatan untuk mengerjakan lebih dari satu paket proyek. Sebab, satu kontraktor dibatasi maksimal lima paket kegiatan konstruksi dalam waktu yang bersamaan.

”Sisa kemampuan paket (CV Putra Cahaya Teknik) masih cukup,” terangnya kepada JPRM.

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Editor : Amin Bashiri
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