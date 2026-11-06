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Sampang

Diskopindag Kembali Tunjuk CV GSM, Jadi Pelaksana Proyek Pembangunan Los Pasar Hewan

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Penulis: Hera Marylia
FASILITAS PENDUKUNG: Pekerja memplester balok beton dalam proyek pembangunan los Pasar Hewan Aeng Sareh, Sampang, Kamis (5/11). (AYU LATIFAH/JPRM)
FASILITAS PENDUKUNG: Pekerja memplester balok beton dalam proyek pembangunan los Pasar Hewan Aeng Sareh, Sampang, Kamis (5/11). (AYU LATIFAH/JPRM) 

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SAMPANG, RadarMadura.id – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang kembali menambahkan fasilitas di Pasar Hewan Aeng Sareh. Yakni, dengan membangun los pedagang.

Anggaran yang digelontorkan dalam pembangunan fasilitas tersebut mencapai Rp 266 juta. Proyek itu digarap CV Gunung Sekar Mandiri (GSM).

Rekanan itu juga menggarap proyek serupa di tahun anggaran 2025 di lokasi yang sama.

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Plt Kepala Diskopindag Sampang Syamsul Bahri menyatakan, pembangunan los pasar hewan terbesar di Kota Bahari itu dilakukan bertahap.

Sementara pengerjaan untuk tahun anggaran 2026 dimulai Selasa (6/10).

Persentase progres pembangunannya saya tidak hafal, tapi (pengerjaan) sudah berjalan,” ujarnya Kamis (5/11).

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Fasilitas pedagang yang dibangun tahun ini terdiri dari 10 los. Pembangunan tersebut merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Syamsul menargetkan pembangunan fasilitas bisa segera tuntas.

Pria yang juga menjabat sebagai camat Kedungdung itu mengaku, pelaksana yang dipilih dalam pengerjaan proyek tersebut merupakan rekanan yang sama dengan pembangunan los di tahun lalu.

Dia mengeklaim penunjukan CV GSM tersebut karena memiliki catatan positif. ”Iya, bagus hasilnya,” ungkapnya.

Syamsul menyatakan, pemilihan rekanan telah sesuai dengan mekanisme pengadaan langsung (PL) di e-Katalog. Akhirnya rekanan yang dipilih untuk menggarap proyek tersebut adalah CV GSM.

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Editor : Hera Marylia
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